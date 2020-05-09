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رياضة

فتحي مبروك: «كنت أتقاضى في الأهلي 10 صاغ.. والجوهري صاحب الفضل»

السبت 09/مايو/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي،  كنت أتقاضى مبلغا ماليا ضعيفا عندما كنت لاعبا في صفوف القلعة الحمراء، موضحا أسباب معاناة جيله في تلك الفترة.

وأضاف فتحي مبروك خلال حديثه مع "إذاعة الشباب والرياضة": "أول مبلغ تقاضيته من النادي الأهلى كان مبلغ 10 صاغ".

وتابع، "جيلنا واجه العديد من الصعوبات بحكم إقامة مباريات الفريق نهارًا وعدم وجود أي أضواء كاشفة، بجانب الإمكانيات الموجودة في الوقت الحالي، فغالبية المباريات كانت تقام نهارًا ونادرًا ما كانت مباريات تقام بالليل".

وأكد خلال حديثه أنه من ضمن الصعوبات أيضا التي واجهت جيله اللعب خارج مصر في نهار رمضان، بسبب التعامل مع الفنادق خاصة في أفريقيا.

وأضاف أنهم كانوا يجهزون وجبة إفطار كاملة لجميع البعثة وهو ما كان يُجبرنا على عمل بعض الاحتياطات معنا لتجهيز الطعام الخاص لأنفسنا.
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