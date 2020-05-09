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رياضة

3 أندية سعودية تطمع في التعاقد مع علي معلول من الأهلي

السبت 09/مايو/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية تونسية عن تلقي الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عروضا من الدوري السعودية للتعاقد معه في موسم الإنتقالات المقبلة.

وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية أن ثلاثة أندية سعودية قدمت عروضا مغرية لـ علي معلول" من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة التونسية إن النادي الأهلي أعلن عن تمسكه بـ علي معلول أمام العروض المغرية التي تلقاها، ولن يفرط في اللاعب.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.
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