نجم توتنهام عقب التعرض لسطو مسلح: شكرا لجميع رسائلكم

وجه لاعب فريق توتنهام، ديلي آلي، الشكر إلى الجماهير التي ساندته بعد تعرضه لعملية سطو مسلح في منتصف ليل أمس الأربعاء.
وكان آلي قد تعرض رفقة عدد من أصدقائه، في منزله، لسطو مسلح من قِبل لصوص وتم الاعتداء عليه. التفاصيل من هنا
وكتب ديلي آلي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "شكرًا لجميع رسائلكم".
وأضاف الإنجليزي: "تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن".
واختتم ديلي آلي: "نقدر دعمكم".
Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.— Dele (@dele_official) May 13, 2020