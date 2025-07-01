بعد الهجوم عليها.. طبيب شيرين عبدالوهاب: كانت مريضة ورفضت الاعتذار عن الحفل

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل الحالة الصحية لها قبل حفل موازين بالمغرب.

وكتب نبيل عبد المقصود، عبر حسابه على فيسبوك: "حدث جدل حول حفلة شرين بالمغرب وأود أن اقول أن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها للمغرب قبل الحفلة بيومين وكانت مبسوطة جدا لاشتراكها في حفلة موازين بالمغرب".

وتابع: “لكن للاسف صباح يوم الحفلة عانت من أزمة صحية تزامنا مع نزلة معوية مما استدعى طلب أطباء من المغرب لعلاجها ونصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفلة لكنها رفضت احتراما وحبا في جمهورها رغم شدة الإجهاد اللي كانت فيه”.

وأضاف: “أنا لم احضر الحفلة ولكن بناء ع كلام مايسترو وقائد فرقتها…. فإن شيرين غنت وابدعت ل٢٣ أغنيه live…. على مدار ساعتين وربع واسعدت جمهورها رغم انتقاد البعض”.

واختتم: "شيرين هي صوت مصر الذي يعشق جمهوره ساعدوها وشجعوها وساندوها".

قرار حاسم من محامي شيرين عبدالوهاب

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى هجوم شرس فى الأيام القليلة الماضية بعد حفلها الأخير فى مهرجان موازين المغربي وهو الأمر الذى دفع محاميها المستشار ياسر قنطوش، لاصدار بيان صحفي يكشف فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجاوزات فى حقها.

وقال قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به.

وتابع ياسر قنطوش: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة، وهناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.