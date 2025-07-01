محامي شيرين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المتجاوزين في حقها

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب: «شيرين كفنانة مافيش حد يختلف عليها، وأي حد يتعرض لربع اللي اتعرضت ليه مش هتقوم ليه قومه».

وأضاف ياسر قنطوش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب: «للمرة التانية والتالتة شيرين راجعة وبتعمل أغاني جديدة، بس الفرق العين بتشوف شيرين ازاي؟، وفيه إجراءات قانونية ضد المعتدين على الفنانة شيرين».

الحفاظ على الرموز

مؤكدا: «شيرين رمز والمفروض نحافظ على رموزنا، شيرين فنانة كبيرة وليها اسمها وأي حد تجاوز في حقها هناخد ضده الإجراءات القانونية فورا».

من جانبه؛ قال الإعلامي عمرو أديب: «الناس اللي بتقدم شئ من جواها مش مكنة، شيرين هي شيرين، فجأة الناس أو فيه ناس نزلت بسكاكين على شيرين، دي قوة ناعمة، شيرين وعلى الحجار دي قوة ناعمة».

وأضاف: «لما تقعد في أي حتة احنا بلد عمرو دياب يا عم، احنا بلد الهضبة، احنا هنهزر؟».

واختتم الإعلامي عمرو أديب: «شيرين مش هتتكرر، وانا بتكلم بثقة، لن تتكرر شيرين، هو فيه زي شيرين، انا بحب شيرين، جايز يكون عليها ملاحظات لكن ليه نكون قاسيين؟، الناس وارد يجيلها الكلام دا، إلا إذا كان حد مستقصد البنت».