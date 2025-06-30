الست دي بتتعافى| مفيدة شيحة تدافع عن شيرين عبد الوهاب

في تعليق جريء خلال برنامج "الستات" على قناة النهار، خرجت الإعلامية مفيدة شيحة عن صمتها لتعبّر عن استيائها الشديد من حالة الهجوم المستمر والانتقادات القاسية التي تتعرض لها الفنانة شيرين عبد الوهاب، خاصة بعد ظهورها الأخير في مهرجان موازين، كما دعمت شيرين بقوة، وناشدت الجمهور ووسائل الإعلام بمزيد من التعقل والرحمة، مؤكدة أن ما يحدث ليس نقدًا، بل "اغتيال معنوي".



عبّرت مفيدة شيحة عن دهشتها من الإصرار المستمر على مهاجمة شيرين في كل مناسبة، قائلة: "مش عارفة ليه الناس مش عايزين يسيبوها في حالها؟"، مؤكدة أن بعض الجماهير يبدون محبة ظاهرية لشيرين لكنهم في الحقيقة يثقلون عليها بالانتقادات التي تفوق التحمل، مضيفة: "أنتم بتحبوها بس بتموتوها بالراحة".

وأكدت مفيدة شيحة أن شيرين ليست الوحيدة التي تستخدم تقنية "البلاي باك" في حفلاتها، مشيرة إلى أن هذا أمر شائع في الحفلات الكبيرة، بل يُعتبر تقنيًا مقبولًا في بعض الأغاني التي تحتاج لتفاعل معين أو لا يمكن أداؤها بشكل حي بالكامل.



وتساءلت: "هو العادي إن الفنان يطلع يغني لايف؟ طب ما في ناس كتير بيغنوا بلاي باك، ليه بنهاجم شيرين بس؟".

أبرز ما شددت عليه مفيدة شيحة هو أن شيرين عبد الوهاب تمر بمرحلة تعافي، وهذه المرحلة تستوجب الدعم لا الهجوم. وقالت: "احنا ناسيين إن البنت دي بتتعافى.. يعني كل حاجة ليها تمرين. دي أول مرة تطلع فيها على المسرح من فترة طويلة، طبيعي تكون متوترة أو تلجأ للبلاي باك".

وأضافت مفيدة شيحة أن الجمهور لم يظهر أي تقدير لجهود شيرين في العودة للغناء مجددًا، رغم أنها لم تخطئ في الحفل وقدمت أداءً محترمًا، داعية الجمهور إلى تشجيعها بدلًا من إحباطها. وتابعت: "ارحموا البنت.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"

لم تتردد مفيدة شيحة في التعبير عن إحباطها من التكرار المؤلم لردود الفعل السلبية تجاه شيرين، قائلة بمرارة: "ما تيجوا نخلص من شيرين عبد الوهاب؟ لو هي مضايقاكم كده قوي، نطلع نعدمها في ميدان عام؟". هذه الجملة المؤلمة كشفت عن حجم الضغوط التي تواجهها النجمة المصرية، وأثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل.

أكدت مفيدة شيحة أن ما تتعرض له شيرين تجاوز حدود النقد الطبيعي، ليصل إلى التنمر والاغتيال المعنوي، : "ده مش نقد.. ده مش بس قسوة، ده تحطيم لنفسية إنسانة بتمر بظروف صعبة". وأضافت: "كل مرة تطلع فيها شيرين، الناس بتلاقي فيها حاجة سلبية يهاجموها عليها. غنت؟ ليه بلاي باك، عملت فيديو؟ ليه فاضية. اختفت؟ ليه مش بتشتغلي؟".

في ختام تعليقها، وجهت مفيدة شيحة دعوة إنسانية لكل من يتابع شيرين، بأن يتحلوا بالتحضر والرحمة، قائلة: "شيرين مش بس صوت، شيرين كيان مصري وعربي، ومينفعش نفضل نهد فيه بدل ما ندعمه".

وكررت مطالبتها بإعطاء شيرين فرصة حقيقية لتعود كما كانت، مؤكدة أن دعم الفنانين في أزماتهم مسؤولية مجتمعية، وليست رفاهية