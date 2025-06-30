ليلة جميلة.. وكسبت ابن رائع.. ماذا قالت مفيدة شيحة عن حفل زفاف ابنتها

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن تفاصيل خاصة من كواليس حفل زفاف ابنتها "منة"، مؤكدة أن الليلة كانت استثنائية ومليئة بالمشاعر والفرح، واصفة اليوم بأنه "رائع ولا يُنسى"، وسط مشاركة واسعة من الأصدقاء والأحباء.

وفي أول تعليق لها على الحفل، أوضحت شيحة خلال حديثها في برنامج "الستات"، المذاع على قناة النهار وان، مساء الإثنين، أن فستانها وفستان العروس كانا من تصميم مصمم أزياء مصري، وقالت: "فخورين إن كل حاجة كانت بصناعة مصرية.. والفستانين طلعوا في منتهى الجمال".

وأشارت إلى الجهد الكبير الذي بذلته بصفتها "أم العروسة"، مؤكدة أن كل التفاصيل تقع على عاتقها، من التحضيرات إلى راحة المدعوين، مضيفة: "كنت ماشية زي الروبوت في الحفل.. مركزة في كل تفصيلة علشان كل الناس تبقى مبسوطة".

وقدّمت مفيدة شيحة الشكر لكل من هنأها واهتم بالحفل، وخصّت بالشكر الإعلاميين والصحفيين قائلة: "مش عارفة أقولكم إيه.. ألف شكر على اهتمامكم وسعادتكم ليا".

وكشفت عن أن ابنتها ستغادر مصر قريبًا للإقامة في المملكة العربية السعودية مع زوجها، مؤكدة أنها تشعر بالطمأنينة تجاه مستقبلها، وأضافت: "أنا كسبت ابن رائع، وهتعامل معاه كأمه تمامًا.. وإن شاء الله حياتهم تكون كلها سعادة".



