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رياضة

محمد صلاح يشغل وقت فراغه بلعبة جديدة غير كرة القدم ..صور

الخميس 14/مايو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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رشا حسين
نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"؛ يظهر فيها أثناء قيامه بلعب "X O".

ويلجيأ الفرعون المصرى لطرق عديدة فى الفترة الأخيرة، للقضاء على ملل توقف الدوريات بسبب فيروس كورونا، وقضاء وقته دائمًا بالمنزل.


ويقترب الدورى الإنجليزى من استئناف مبارياته فى الأسابيع المقبلة، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد ٨٢ نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.


ولعب محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجارى ٤٠ مباراة بجميع المسابقات، نجح فى إحراز ٢٠ هدفًا وصناعة ٩ أهداف.
محمد صلاح يشغل وقت فراغه بلعبة جديدة غير كرة القدم ..صور
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