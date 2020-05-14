محمد صلاح يشغل وقت فراغه بلعبة جديدة غير كرة القدم ..صور

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"؛ يظهر فيها أثناء قيامه بلعب "X O".
ويلجيأ الفرعون المصرى لطرق عديدة فى الفترة الأخيرة، للقضاء على ملل توقف الدوريات بسبب فيروس كورونا، وقضاء وقته دائمًا بالمنزل.
ويقترب الدورى الإنجليزى من استئناف مبارياته فى الأسابيع المقبلة، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد ٨٢ نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
ولعب محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجارى ٤٠ مباراة بجميع المسابقات، نجح فى إحراز ٢٠ هدفًا وصناعة ٩ أهداف.