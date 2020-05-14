محمد صلاح يشغل وقت فراغه بلعبة جديدة غير كرة القدم ..صور

نشر

محمد صلاح

نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"؛ يظهر فيها أثناء قيامه بلعب "X O".