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رياضة

قائد واتفورد: لن أعود للتدريبات بسبب طفلي المريض

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:43 م
تروي ديني قائد واتفورد
تروي ديني قائد واتفورد
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إسراء أشرف
كشف تروي ديني قائد واتفورد، عن سبب رفضه العودة للتدريبات مع فريقه، بعد أن وافقت أندية الدوري الإنجليزي على الاستئناف في مجموعات صغيرة، بداية من اليوم، الثلاثاء.

وقال ديني في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه يرفض خوض التدريبات مع واتفورد، خوفًا على نجله المريض.


وتابع: "نجلي عمره 5 أشهر ولديه مشاكل في التنفس، لا أريد أن أعرضه لخطر أكبر".

وواصل: "بعد العودة من التمرين، سأضع ملابسي المتسخة مع ملابس ابني وزوجتي، فمن المحتمل أن أنقل لهم فيروس كورونا في المنزل".

وأكمل: "لقد فقدت أبي، وجدي، وجدتي، لذلك أخشى عليهما، أكثر من الاهتمام بوضع أموال أخرى في جيوبي".

وأضاف: "هل هناك فحوصات إضافية لهؤلاء أو تحاليل للناس الذين لديهم مشاكل في القلب؟ إذا كنتم لا تملكون المعلومات، فلماذا أعرض نفسي للخطر؟".

وأصبح ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أول فريق في إنجلترا، يعود للتدريبات، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، تمهيدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت أمس، الإثنين، على عودة الفرق للتدريبات، في مجموعات صغيرة، بداية من اليوم الثلاثاء، ثم للتدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاستئناف المنافسات.
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