منعا لتفشي الوباء.. محكمة المنيا تحظر دخول أكثر من 40 فردا للجلسات

قررت محكمة المنيا الابتدائية حظر دخول أكثر من 40 فردًا من المتقاضين والمحامين لقاعات محاكمة مأموريات الاستئناف، وأكدت المحكمة القرار على ضرورة ارتداء الكمامات خلال حضور الجلسات أو دخول مباني المحاكم.





ووضع القائمون على المحاكم منشورا على أبواب قاعات محاكم الاستأنف يحذر خلاله من دخول أكثر من 40 فردًا من المتقاضين والمحامين قاعة المحاكمة، كما شمل الملصق عدم دخول قاعات المحاكم أو التردد على مقار المحاكم، دون ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.





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