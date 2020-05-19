إزالة ٦ حالات بناء مخالف والتحفظ على أصحابها في المنوفية

شن مجلس مدينة سرس الليان حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
وتمكنت حملة من إزالة ٦ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بزمام المدينة بإجمالي ٦٥٠ مترا ولم يتم تقديم طلبات تصالح بهذه المخالفات وقد تم التحفظ على المخالفين من قبل النيابة العسكرية وإلزامهم بدفع تكلفة الإزالة.
وكانت الحملة بالتنسيق بين قسم شرطة سرس الليان بقيادة الرائد مصطفى عباس والمهندسة مروة زهران نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية والزراعة والإشغالات.
و شددت رئيس المدينة على استمرار تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التصدي للمخالفات وإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وفق تعليمات مجلس الوزراء.