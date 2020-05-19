AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة ٦ حالات بناء مخالف والتحفظ على أصحابها في المنوفية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:01 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
Advertisements
محمد امين
 شن مجلس مدينة سرس الليان حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة. 

 وتمكنت حملة من  إزالة  ٦ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بزمام المدينة بإجمالي ٦٥٠ مترا ولم يتم تقديم طلبات تصالح بهذه المخالفات وقد تم التحفظ على المخالفين من قبل النيابة العسكرية وإلزامهم بدفع تكلفة الإزالة. 


 وكانت الحملة بالتنسيق بين قسم شرطة سرس الليان بقيادة الرائد مصطفى عباس والمهندسة مروة زهران نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية والزراعة والإشغالات. 

و شددت رئيس المدينة على استمرار تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التصدي للمخالفات وإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وفق تعليمات مجلس الوزراء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبات صارمة.. محافظ البحيرة يحذر من التعدي على الرقعة الزراعية

إزالة 32 حالة تعد على أكثر من 7000 متر أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة.. فيديو وصور

نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين

إزالة 124 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

إزالة 1450 عقار مخالف وتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة

محافـظ المنوفية: إزالة 332 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

لم نذهب للطبيب أبدا.. أم غريبة ترضع أطفالها 5 سنوات متواصلة

اقتربوا من التعافي.. نقل 10 مصابين بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

والأسبوع الثاني داخل منازلهم..مصادر: تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين من الخارج إلى 7 أيام

حارس بيراميدز يتلقى صدمة موجعة من الأهلى

ستنتهي الحدوتة.. مالك وادي دجلة يؤكد إلغاء الدوري الممتاز

بعد استخدامها في علاج كورونا.. 3 مخاطر صحية تسببها بلازما الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك