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حوادث

السيطرة على حريق شب في مخزن أنابيب بالخانكة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:28 م
الحريق
الحريق
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مخزن أنابيب عشوائي في قطعة أرض فضاء بالخانكة دون إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية بنشوب حريق في قطعة أرض فضاء تستخدم في تخزين أنابيب البوتاجاز بالخانكة.


وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث قبل انفجار الأنانبيب حيث امتدت النيران لمنزلين عشوائيين مجاورين دون خسائر في الأرواح.

وتبين أن الأنابيب يجري تشوينها في قطعة أرض فضاء لها سور من الطوب الأبيض وأن النيران اشتعلت فيها وامتدت لمنزلين غير مأهولين بالسكان.

فيما قرر العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة تشكيل لجنة لفحص الوضع القانوني للمخزن والمنازل المجاورة له وتحرير محاضر تعديات للمخالفين.
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