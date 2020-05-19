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حوادث

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:43 م
الحريق
الحريق
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محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية منذ قليل من السيطرة على حريق نشب بميكروباص بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم السيطرة على الوضع من دون وقوع خسائر بشرية وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بسيارة ميكروباص بموقف أبو سمران بمدينة بلبيس.


وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الوضع وتبين أن اشتعال النيران بالميكروباص نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بمركز بلبيس.

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور
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