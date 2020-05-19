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أخبار البلد

"المعلمين" تنعى مدرسين توفيا بسبب كورونا وتقرر صرف إعانات لأسرتيهما

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:36 م
نقيب المعلمين
نقيب المعلمين
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شيماء مجدي
نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وهيئة مكتب النقابة العامة ، وفاة المعلمين ، حسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الإبتدائية ببولاق الدكرور ، و محمد أمين المدرس المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية ، متأثرين باصابتهما بفيروس كورونا .

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلمين داعين المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

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وأوضح نقيب المعلمين أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسرة المدرسين من النقابة.

و وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع النقابات الفرعية للمعلمين بتقديم كل المساعدة لمستشفيات العزل التي تستخدم لمرضى كورونا، كل في محافظته. 

وجاءت شحنة المساعدات عبارة عن كراتين مياه معدنيه للشرب أطقم أطباق الطعام ذات الاستخدام الواحد وقفازات طبية وكحول.
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