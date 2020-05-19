"المعلمين" تنعى مدرسين توفيا بسبب كورونا وتقرر صرف إعانات لأسرتيهما

نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وهيئة مكتب النقابة العامة ، وفاة المعلمين ، حسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الإبتدائية ببولاق الدكرور ، و محمد أمين المدرس المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية ، متأثرين باصابتهما بفيروس كورونا .
وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلمين داعين المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.
اقرأ أيضا :
وأوضح نقيب المعلمين أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسرة المدرسين من النقابة.
و وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع النقابات الفرعية للمعلمين بتقديم كل المساعدة لمستشفيات العزل التي تستخدم لمرضى كورونا، كل في محافظته.