شاهد .. السماء تمطر كورونا في المكسيك.. والشعب: علامة من الله

اجتاحت عاصفة ثلجية، المكسيك، وبينما تساقط الثلج بشكل اعتبره السكان بأنه علامة من الله للبقاء في المنزل.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد شارك سكان المكسيك صورا للجليد المتساقط على وسائل التواصل الإجتماعي، وعلقوا على أن هذه المرة الأولى التي يتساقط فيها الجليد على شكل دائري يشبه إلى حد كبير فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) تحت المجهر.





وعادة ما تتخذ جزيئات فيروس كورونا المستجد شكل كروي له أجزاء مدببة تشبه التاج، وهو الشكل نفسه التي تساقط به الثلج في المكسيك، وتم الإبلاغ في وقت سابق عن الطقس السئ في المكسيك، تحديدا في بلدة مونتيموريلوس بالمكسيك.









وقال خوسيه ميجيل فيناس، خبير الارصاد الجوية ومستشار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الشكل الغريب للثلج هو ظاهرة تتكرر خلال العواصف الثلجية، متابعا أن الثلج يتشكل داخل العاصفة ويأخذ الشكل الكروي الصغير وتتراكم طبقات من الثلج فوقه فيأخذ هذا الشكل.





أما عن شكل التاج على الكرات الثلجية، فأوضح خوسيه أنها تنتج عندما يكون حجم الثلج كبير ويصطدم معا، فينتج عنه شكل المسامير والتاج الذي يزين كرات الثلج.