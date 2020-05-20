تفعيل رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف الشروط الآن

فعّلت منذ قليل وزارة التربية والتعليم رابط التقديم للأطفال في Kg1 في المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي 2020 /2021 .





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لمن يهمه الأمر التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد قبول التلاميذ برياض الاطفال في المدارس المصرية اليابانية ، خلال العام الدراسي 2020/2021





حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس،

ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة نظرا لاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل .





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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيكون التقدم هذا العام فقط لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول Kg1 بكل المدارس ، و يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية .





كما يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2020 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلى:





التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه

التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للطفل بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن ، ويشترط لقبول الطفل في المرحلة الأولى من رياض أطفال ، أن يكون السن من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد





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وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال ، و لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة في أي حال من الاحوال





وفى حال تواجد مدرستين فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.





ويشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب.





وقد تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرًا لطبيعة جدول اليوم الدراسى المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدراة المدارس.





وحرصًا من الوحدة على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنه للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يرجى من ولى الأمر التقدم ورقيًا للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.





وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لإبنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق.





وتم التأكيد على أنه لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد العمل بالمدارس المصرية اليابانية وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالى، وسوف يشمل هذه الإقرار ما يلى:

- قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام

- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.

- سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميًا.

- إطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولى الأمر



