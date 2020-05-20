كيف يمكنك التقديم لـ ابنك في kg1 بالمدارس المصرية اليابانية؟.. اعرف الخطوات

كشفت وزارة التربية والتعليم منذ قليل عن قواعد التقديم الالكتروني للتلاميذ المراد إلحاقهم بفصول kg1 في المدارس المصرية اليابانية، وذلك على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية.





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حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه يجب اتباع الخطوات التالية :





- ادخل على الرابط التالي:





- تأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.





- يجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الإسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان أخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.





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- أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.





وقالت وزارة التربية والتعليم : تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.





كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يكون البريد الإلكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس





وقالت: يجب أيضًا تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولى الأمر من خلالة عند الضرورة وفى حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسئولية على ولى الأمر.





وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.





وأعلنت أنه يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيًا ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني ، كما يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الآخر الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولى الأمر الحق في نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولى الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظرًا لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.





وقالت وزارة التربية والتعليم : تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.





ويقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.





وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.





ويعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على البوابة ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة ، وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة ، ولا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات ويجب سداد مقدم المصروفات في الميعاد المحدد ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.



