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وزير الإعلام: توقعنا زيادة أعداد إصابات كورونا منذ بداية رمضان

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:31 ص
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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هاني حسين
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة كانت تتوقع زيادة أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا منذ بداية شهر رمضان.

وأضاف اسامة هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كل السيناريوهات كانت مطروحة".

وأوضح أسامة هيكل:" كنا ندرس مميزات وعيوب كل سيناريو، بما في ذلك فكرة الحظر الشامل".

وأكمل أسامة هيكل: "الحظر الشامل يجعل الاقتصاد يصل إلى درجة صفر، وإحنا مش حمل ده".

واستطرد أسامة هيكل: "اقتصادنا ليس بالقوة المتواجدة في الاقتصاد الفرنسي أو الأمريكي، وعدد كبير من الأناس فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، وبناء عليه تم توفير منح العمالة غير المنتظمة".
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