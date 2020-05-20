وزير الإعلام: توقعنا زيادة أعداد إصابات كورونا منذ بداية رمضان

زيادة أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا منذ بداية شهر رمضان. قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة كانت تتوقعالإصابات





وأضاف اسامة هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ، في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كل السيناريوهات كانت مطروحة".





وأوضح أسامة هيكل:" كنا ندرس مميزات وعيوب كل سيناريو ، بما في ذلك فكرة الحظر الشامل".





وأكمل أسامة هيكل: " الحظر الشامل يجعل الاقتصاد يصل إلى درجة صفر ، وإحنا مش حمل ده".



