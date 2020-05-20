إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا واحتجازه في العزل الصحي

أكد الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، عزل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتأكدت إيجابية تحاليله.





وأضاف عبد السلام ، في تصريحات صحفية ، أنه "بالرغم من أنني المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة؛ إلا أن هذا الأمر جلل، ولا أستطيع أن أُدلي بتفاصيل كاملة؛ نظرًا لنفسية الدكتور أحمد شديد، وسنُعلن عن إصابته بـ فيروس كورونا وإيجابية نتيجة التحاليل خلال بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، بعد استقراره في غرفة العزل ودعمه نفسيًا".





وأشار المستشار الإعلامي إلى أن رئيس الجامعة انتقل منذ قليل إلى غرفة العزل داخل مستشفى جامعة الفيوم بعد أن علم بنتيجة تحليله خلال الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء، وتأكد إصابته بعد إجراء الفحوصات اللازمة له بعد أن شعر ببعض العوارض والتعب، ومعتقدًا أنه نتيجة العمل وصيام الشهر الكريم، وتفاجأ بأنه أصيب بفيروس كورونا، وأصابه ذلك بحالة نفسية سيئة.