أسامة هيكل يكشف سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بدأت من أول شهر مارس.





وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " زيادة أعداد الإصابات بدأت في مع بداية شهر رمضان نتيجة التزاحم الشديد في آخر 10 أيام قبل بداية الشهر الكريم".





وتابع أسامة هيكل: "ونحن نعمل على أكثر من محور وهي كيفية الحفاظ على صحة المواطنين وعلى عجلة الاقتصاد".





وأكمل أسامة هيكل: "إجراءات الإصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية مكنتنا من الصمود حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا".





وشدّد أسامة هيكل على أن: "المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة فيروس كورونا ومهما كانت الإجراءات الاحترازية ولم يلتزم المواطن سوف ينتشر فيروس كورونا".



