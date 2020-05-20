وزير الإعلام: كانت لدينا رغبة في رفع الحظر بعد العيد.. فيديو

كانت هناك رغبة لإزالة الحظر بعد العيد، ولكننا رأينا استكمال إجراءات الحظر الجزئي من الثامنة مساء ، وحتى السادسة صباحا ، أملا في تحسن الوضع ، تمهيدا للتعايش مع فيروس كورونا. قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه





وأضاف اسامة هيكل ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ، في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن بعض فئات المجتمع بدأت تنكر وجود فيروس كورونا مع دخول شهر رمضان .





وأوضح أسامة هيكل:" لازم نقفل اسبوع العيد؛ أملا في تحسن الوضع للتعايش مع فيروس كورونا ".





وأكمل أسامة هيكل:" نعمل على الحفاظ على صحة المواطنين وعلى عجلة الاقتصاد "، موضحا ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية مكنتنا من الصمود حتى الان في مواجهة فيروس كورونا".





ولفت أسامة هيكل: "اقتصادنا ليس بالقوة المتواجد بها الاقتصاد الفرنسي او الأمريكي، وعدد كبير فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا وبناء عليه تم توفير منح العمالة غير المنتظمة".