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وزير الإعلام: كانت لدينا رغبة في رفع الحظر بعد العيد.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:02 ص
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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هاني حسين
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه كانت هناك رغبة لإزالة الحظر بعد العيد، ولكننا رأينا استكمال إجراءات الحظر الجزئي من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، أملا في تحسن الوضع، تمهيدا للتعايش مع فيروس كورونا.

وأضاف اسامة هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن  بعض فئات المجتمع بدأت تنكر وجود فيروس كورونا مع دخول شهر رمضان .

وأوضح أسامة هيكل:" لازم نقفل اسبوع العيد؛ أملا في تحسن الوضع للتعايش مع فيروس كورونا ".

وأكمل أسامة هيكل:"  نعمل على  الحفاظ على صحة المواطنين وعلى عجلة الاقتصاد "، موضحا ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية مكنتنا من الصمود حتى الان في مواجهة فيروس كورونا".

ولفت أسامة هيكل: "اقتصادنا ليس بالقوة المتواجد بها الاقتصاد الفرنسي او الأمريكي، وعدد كبير فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا  وبناء عليه تم توفير منح العمالة غير المنتظمة".
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