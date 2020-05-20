توزيع 200 كرتونة من المواد الغذائية في مبادرة جامعة حلوان لدعم العمالة اليومية

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق المبادرة الرابعة من مبادرات "الجامعة معاك" والتي ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ومشاركة العديد من الجمعيات الاهلية على مستوى الأحياء المحيطة بالجامعة وغيرها من الأحياء الأخرى، وتضمنت المبادرة توزيع ٢٠٠ كرتونة من المواد الغذائية.





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جاء ذلك استمرارًا لجهود جامعة حلوان في دعم العمالة اليومية بالمناطق العشوائية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هذه المبادرات هي استكمال لسلسلة مبادرات تم إطلاقها تحت شعار الجامعة معاك مؤكدًا استمرارها خلال الفترات القادمة تأكيدًا لتكامل دور الجامعة مع دور الدولة في خدمة المجتمع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتأكيدًا على تنفيذ توجهات القيادة السياسية للاهتمام بالمواطن في هذه الفترة الهامة بهدف تحقيق التضامن مع أطياف المجتمع والعمل على دعم العمالة المؤقتة ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة.





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ومن جانبه أشاد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة بأهمية هذه المبادرات حيث تمثل أحد جسور العمل التنموى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولاسيما مع تنامى تعاون القطاع مع الجمعيات الأهلية فى تنفيذ مبادرات المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية دعم العمالة اليومية والأسر الأكثر احتياجا لتحقيق الفائدة المرجوة من العمل التنموى الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة، ولدعم البيئة وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.





وأوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أهمية هذه المبادرات لرفع وعى المواطن بدور الدولة من جانب، ودور كلا من الجامعة بمشاركة الجمعيات الأهلية في المناطق العشوائية والمحيطة بالجامعة من جانب آخر وذلك مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أساس الحماية من المرض هو دور ووعي المواطن المصرى وإدراكه للجهود المبذولة من الدولة، التي تثق في وعى وحرص المواطن مع الدولة على العبور من هذه الأزمة.





ويهتم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقياس اتجاه المواطنين تجاه هذه المبادرات التى تؤكد أن المجتمع المصرى نسيج قوى ضد أى مخاطر وإن وعى المواطن جسر أمان للوطن فى الأزمات والشدائد، وذلك في ظل خطة المركز المنفذة بالتعاون مع قطاع البيئة لتنفيذ مبادرات الجامعة معاك لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وفقا لرؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.