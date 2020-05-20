قبل نهاية رمضان .. طريقة عمل كاسات التشيز كيك بالبرتقال

يحتاج رمضان دائما إلى وجود أطباق حلوى ويجب التنويع في صنعها.. اليكم طريقة عمل كاسات تشيز كيك البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.
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طريقة عمل التشيز كيك بالفرولة
المقادير
التشيز كيك
4 بيض
225 جرام سكر
25 جرام ماء
200 جرام كريم تشيز
10 جرام لبن
20 جرام بشر برتقال
200 جرام كريمة مخفوقة كرامبل الشوفان
100 جرام زبدة
100 جرام سكر بني
300 جرام شوفان
كومبوت البرتقال
2 برتقال
300 جرام سكر
200 جرام ماء
طريقة تحضير كاسات التشيز كيك بالبرتقال :
- يضاف السكر والماء على النار حتى تصل درجة الحرارة إلى 121
- يخفق البيض، ثم يضاف مزيج السكر الساخن، على سرعة عالية
- يضاف الجيلاتين المجهز، مع الاستمرار في الخفق و تخفق الكريم تشيز مع الحليب وبشر البرتقال
- يضاف مزيج البيض على مزيج الجبنة، ويقلب بلطف، ثم تضاف الكريمة
- تجهز صينية خبز و يسخن الفرن على درجة حرارة 180
- يضاف الشوفان والسكر، ثم تضاف الزبدة وتوضع في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي
- يوضع الماء والسكر وشرائح البرتقال على النار، حتى الغليان
- تخفض النار، وتترك حتى يتحول البرتقال إلى كومبوت
- في كاسات تضاف الطبقة الأولى من الكرامبل، ثم طبقة الجبنة، ثم طبقة كمبوت البرتقال، ثم طبقة أخرى من الجبنة، وتزين بالكمبوت والكرامبل
- تترك في الثلاجة حتى يتماسك القوام
المقادير
التشيز كيك
4 بيض
225 جرام سكر
25 جرام ماء
200 جرام كريم تشيز
10 جرام لبن
20 جرام بشر برتقال
200 جرام كريمة مخفوقة كرامبل الشوفان
100 جرام زبدة
100 جرام سكر بني
300 جرام شوفان
كومبوت البرتقال
2 برتقال
300 جرام سكر
200 جرام ماء
طريقة تحضير كاسات التشيز كيك بالبرتقال :
- يضاف السكر والماء على النار حتى تصل درجة الحرارة إلى 121
- يخفق البيض، ثم يضاف مزيج السكر الساخن، على سرعة عالية
- يضاف الجيلاتين المجهز، مع الاستمرار في الخفق و تخفق الكريم تشيز مع الحليب وبشر البرتقال
- يضاف مزيج البيض على مزيج الجبنة، ويقلب بلطف، ثم تضاف الكريمة
- تجهز صينية خبز و يسخن الفرن على درجة حرارة 180
- يضاف الشوفان والسكر، ثم تضاف الزبدة وتوضع في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي
- يوضع الماء والسكر وشرائح البرتقال على النار، حتى الغليان
- تخفض النار، وتترك حتى يتحول البرتقال إلى كومبوت
- في كاسات تضاف الطبقة الأولى من الكرامبل، ثم طبقة الجبنة، ثم طبقة كمبوت البرتقال، ثم طبقة أخرى من الجبنة، وتزين بالكمبوت والكرامبل
- تترك في الثلاجة حتى يتماسك القوام