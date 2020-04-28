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مرأة

بأقل السعرات.. طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:59 م
طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة
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آية التيجي
إذا كنتم من عشاق تشيز كيك وتريدون إعداد حلوى بعد الإفطار بسيطة بدون تكلفة، يتبعون حمية غذائية صارمة فعليكم متابعة هذه الوصفة، والتي قدمها الشيف سنان بطرس، وهي طريقة عمل تشيز كيك لايت بمربى الفراولة، وسوف تتمتعون بنفس مذاق تشيز كيك، بمكونات بسيطة، وغير مكلفة، ومناسبة للرجيم، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك لايت بمربى الفراولة.

وقت التحضير: ٢٠ دقيقة

وقت الطبخ: ٤ ساعة ٣٥ دقيقة

تكفي لـ : 7 أفراد

وإليكم طريقة عمل تشيز كيك لايت بمربى الفراولة على الإفطار، وهي من الحلى العالمية، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة ولذيذة، حيث انها تتمتع بمذاق رائع  يحبها الجميع، كما أنه يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية، لذا فهو مناسب للرجيم.

طريقة عمل تشيز كيك لايت بمربى الفراولة 

مقادير تشيز كيك لايت بمربى الفراولة :

150 غ بسكويت لايت
ملعقة صغيرة زبدة خالية الدسم
300 غ جبنة كريمي لايت
كوب كريمة لايت
باكو جيلي ليمون
6 ملاعق كبيرة مربى فراولة بدون سكر
ملعقة سكر لايت كبيرة
فراولة للتزيين

طريقة عمل تشيز كيك لايت بمربى الفراولة :

1- احضري وعاء وضعي فيه البسكويت بعد فرمه، ثم أضيفي الزبدة، واعجني حتى تحصلي على مزيج خشن. احضري قالب سهل الفتح وضعي خليط البسكويت واضغطي عليه جيدًا .

2- احضري بولة صغيرة وضعي باكو الجيلي وذوبيه في نصف كوب ماء ساخن واتركيه يبرد. 

3- احضري الخلاط وضعي الجبن الكريمي مع السكر، الجيلي والكريمة واخفقي جيدًا حتى تختلط كل المكونات ثم اسكبي 

الخليط على قوالب التشيز كيك .

4- وادخليها البراد 4 ساعات حتى تتجمد .

5- احضري بولة صغيرة وضعي مربى الفراولة وأضيفي إليها القليل من الماء الدافىء وقلّبيهم ثم اسكبيها على وجه قالب تشيز كيك، ثم وزيّنيه بالفراولة الطازجة.

6- قومي بتقطيع الـ تشيز كيك لايت بمربى الفراولة، وضعيها  في طبق التقديم، ثم قدميها
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