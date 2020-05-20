بعد انفراد "صدى البلد" .. جامعة الفيوم تؤكد في بيان رسمي إصابة رئيسها بـ كورونا

أدلى الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم بتصريح بشأن الحالة الصحية للدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، موضحا أنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.





‏وأضاف أنه على الفور تم حجزه بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.





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وأوضح أ.د ياسر حتاتة أن حالة أ.د أحمد جابر شديد مستقرة و يتلقى العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة.





وأعرب عن تمنيات إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية برئاسة أ.د ياسر حتاتة عميد كلية الطب والسادة الوكلاء والسيد مدير عام المستشفيات الجامعية والفريق الفني والإداري بالمستشفيات الجامعية لرئيس الجامعة بالشفاء العاجل وكذلك لجميع المرضى المصابين.