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فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة 27.. محمد أنور يضرب معجبا طلب صورة معه

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بدأت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بعمل مصطفى خاطر كومبارس صامت في فيلم محمد انور، بينما عمل علي ربيع لبيس.

وحينما علمت رشا خطيبة علي ربيع انه يعمل مع محمد انور، اخبرته انها تريد ان تلتقط صورة معه، وحينما ذهبوا اليه وجدوه يضرب احد المعجبين الذي طلب صورة معه.


وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.


وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.
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