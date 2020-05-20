أوقاف الإسكندرية تعلن 6 إجراءات احترازية خلال صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ، اليوم، عن إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع صلاة عيد الفطر المبارك، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الحفاظ على سلامة رواد بيوت الله تعالى ضرورة فى ظل هذه الفترة الراهنة.





وأعلن وكيل أوقاف الإسكندرية، عن 6 إجراءات احترازية سيتم العمل بهم خلال صلاة العيد، وهي ما يلي:





-أن يكون المسجد الذى تذاع فيه التكبيرات من المساجد التى تقام فيها الجمعة.





-عدم دخول أي فرد الي صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد .





-تواجد جميع مديري الإدارات في دائره الاداره لمتابعه حاله الغلق للمساجد فجر يوم العيد وكذا اتخاذ الاجراءات القاتونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة.





-إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعه صباحا وسرعه موافاه الوزاره بالتقرير الشامل.





-تطبيق العقوبات التى أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.





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وأكد خشبة، أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح، وجواز صلاة العيد فى البيت للرجل منفردا او مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع فالهدف الرئيسى هو منع التجمعات حفاظا على الجميع ودفعا لانتشار عدوى فيروس كرونا المستجد.



