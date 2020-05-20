AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس المتهم بالاعتداء على حارس فريق سبورتنج بالإسكندرية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:07 م
حبس
حبس
Advertisements
أحمد عبد العزيز
باشرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، المستشار عبد العزيز سامى عبد العزيز،اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة مع المتهم الأول، في واقعة الاعتداء التي وقعت على حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي سبورتنج بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

وقررت النيابة حبس المتهم "ع. ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، وسرعة ضبط وإحضار أخر شريكه في واقعة الاعتداء ويدعى "ي. ا".

بدأت الواقعة أمس الأول عندما قام كل من من "ع. ا" و"ي. ا" مراهقان، بمعاكسة فتيات كن برفقة صديقهن يوسف شادي رياض وهو حارس مرمى فريق كرة اليد لنادي سبورتنج أثناء خروجهم ووقوفهم في منطقة كفر عبده بميدان سان التابع لقسم شرطة سيدي جابر، إلا أن الأخير تمكن من التصدي لهما وصرفهما.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه وأثناء ذهاب المجني عليه مع أصدقائه بالنادي إلى منازلهم، وتحديدا قبيل أذان المغرب، حضر الأول والثاني بصحبة عدد من الأشخاص من نفس أعمارهم يستقلون "موتوسيكلات" حاملين سلاحا أبيض وأمواسا، وقاموا بالاعتداء على الشاب بالضرب بالسلاح والأحزمة.

تسبب الاعتداء في تشويهه وطعنه بجروح قطعية في منطقة الصدر والظهر وجرح طعني باليد اليسري، وإصابات أخرى بالغة الخطورة أثبتها التقرير الطبي بعد الكشف عليه، ودخل إثرها غرفة العمليات لمدة 6 ساعات، ليتمكن الطاقم الطبي من إنقاذه.
 

وعقب ذلك تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر، من ضبط المتهم الأول في واقعة الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أمل جديد.. خبير بريطاني : وفيات كورونا صفر آخر يونيو القادم

رسمياً.. حظر تناول الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية

شغل عيال.. محيي إسماعيل يجيب عن أسئلة أروى بـ صفارة غريبة ويصرخ من مقلب رامز

صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش

11 سنة زواج.. يوسف الشريف يوجه رسالة لزوجته.. شاهد

حلقة الليلة.. حذف فقرة كاملة من رامز مجنون رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات بسيطة .. طريقة عمل ريحة الكحك والعجمية

كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور

شيفت كارير.. ريهام سعد تخلت عن لقب مهندسة مدنية لأجل حب الديكور