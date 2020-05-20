حبس المتهم بالاعتداء على حارس فريق سبورتنج بالإسكندرية

باشرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية المستشار عبد العزيز سامى عبد العزيز، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة مع المتهم الأول، في واقعة الاعتداء التي وقعت على حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي سبورتنج بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.





وقررت النيابة حبس المتهم "ع. ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، وسرعة ضبط وإحضار أخر شريكه في واقعة الاعتداء ويدعى "ي. ا".





بدأت الواقعة أمس الأول عندما قام كل من من "ع. ا" و"ي. ا" مراهقان، بمعاكسة فتيات كن برفقة صديقهن يوسف شادي رياض وهو حارس مرمى فريق كرة اليد لنادي سبورتنج أثناء خروجهم ووقوفهم في منطقة كفر عبده بميدان سان التابع لقسم شرطة سيدي جابر، إلا أن الأخير تمكن من التصدي لهما وصرفهما.





وفي وقت لاحق من اليوم نفسه وأثناء ذهاب المجني عليه مع أصدقائه بالنادي إلى منازلهم، وتحديدا قبيل أذان المغرب، حضر الأول والثاني بصحبة عدد من الأشخاص من نفس أعمارهم يستقلون "موتوسيكلات" حاملين سلاحا أبيض وأمواسا، وقاموا بالاعتداء على الشاب بالضرب بالسلاح والأحزمة.





تسبب الاعتداء في تشويهه وطعنه بجروح قطعية في منطقة الصدر والظهر وجرح طعني باليد اليسري، وإصابات أخرى بالغة الخطورة أثبتها التقرير الطبي بعد الكشف عليه، ودخل إثرها غرفة العمليات لمدة 6 ساعات، ليتمكن الطاقم الطبي من إنقاذه.



