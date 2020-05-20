"الكردي" يعلن جاهزية مستشفى الطلبة الجامعي بالإسكندرية لاستقبال مصابي كورونا

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مستشفى الطلبة الجامعي والذي تم تخصيصه للعزل، أصبح مجهزا تماما لاستقبال المصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.
وأشار الكردي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المستشفى مجهز بقوة 50 سريرا، بخلاف 10 أسرة للعناية المركزة، ومكونة من 48 طبيبا وتمريضا وفنيا، وتم توفير كافة المستلزمات الطبية للطاقم الطبي.
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وأشار الكردي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المستشفى مجهز بقوة 50 سريرا، بخلاف 10 أسرة للعناية المركزة، ومكونة من 48 طبيبا وتمريضا وفنيا، وتم توفير كافة المستلزمات الطبية للطاقم الطبي.
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قرار بتحويل مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية كمستشفى عزل لأعضاء التدريس والعاملين..مستند
كانت جامعة الإسكندرية قد أصدرت في وقت سابق القرار الذي حمل رقم 603 لسنة 2020 بتخصيص المستشفى لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.
ووفقا للقرار سيجرى التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لمتابعة جميع الحالات المحجوزة بالمستشفي.
قرار بتحويل مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية كمستشفى عزل لأعضاء التدريس والعاملين..مستند
كانت جامعة الإسكندرية قد أصدرت في وقت سابق القرار الذي حمل رقم 603 لسنة 2020 بتخصيص المستشفى لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.
ووفقا للقرار سيجرى التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لمتابعة جميع الحالات المحجوزة بالمستشفي.