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محافظات

إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:23 م
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أحمد عبد العزيز
شنت وحدة التدخل السريع التابعة لمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت خلالها من إزالة 53 طابق بـ١٩ عقار مخالف بمختلف أحياء المحافظة.

ففي نطاق حي ثان المنتزة، تم إزالة الأدوار المخالفة بـ ٣ عقارات بمنطقة الرحامنة، حيث بدأ تنفيد قرارات الإزالة لـ ١٠ أدوار مخالفة بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل بعد تكية العشري، وكذا البدء في تنفيذ إزالة ٦ أدوار مخالفة بالعقار الكائن بشارع سيد أبو زيد متفرع من شارع الملاحة طريق مصطفى كامل، فضلا عن إزالة حتى سطح الأرض للعقار الكائن بناصية ثاني شارع جهة اليمين من شارع سيد أبوزيد من شارع مصطفى كامل والمكون من أرضي ودور علوي  بدون ترخيص.

كما توجهت وحدة التدخل السريع إلى ٤ عقارات بمنطقة طوسون، وهم العقار الكائن بشارع محمد موسى المتفرع من شارع ٢٥ منطقة المستشارين، والعقار الكائن ثالث شارع يمين من شارع ١٦ المتفرع من شارع ٢٥، والعقار الثالث بشارع متفرع من شارع ١٠.

وتم إزاله 6 أدوار من العقارين الأول والثاني والطابق الأخير بالعقار الثالث، وحوائط داخليه في ١٢ طابق بالإضافة إلى إزالة واجهة نفس العقار، وإزالة الأعمال المخالفة المقامة بحق الارتفاع الخاص بإحدى الفيلات الواقعة داخل قريه المعمورة، كما تم تسليم مقاول الإزالة الدور الثاني علوى بالعقار الكائن بشارع النحيله المعمورة قبلي.

وفي نطاق حي شرق، شنت الوحدة حملة إزالة لـ٣ عقارات بعزبة القلعة بمنطقة العوايد، وتم تسليم مقاول الإزالة ٣ أدوار مخالفة بالعقار ٣ شارع مسجد الخلفاء الراشدين، كما تم تكسير الحوائط الداخليه في بعض الوحدات السكنية للعقار، والبدء في إزالة دور مخالف بالعقار المجاور.

كما تم تسليم المقاول الأعمال المخالفة بالدور المخالف بالعقار الكائن بشارع قنال المحمودية بالقرب من شارع مسجد الخلفاء الراشدين . 

وفي نطاق حي المنتزة أول توجهت وحده التدخل السريع بالمحافظة إلى العقار الكائن ٦٢ شارع عمر النجومى  ، وتم تسليم مقاول الإزالة ٢ دور مخالف بالعقار لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهم كما تم فك الشده الخشبيه بالدور الأخير للعقار ١٠٩ شارع خالد بن الوليد.

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وفي نطاق حي وسط تم إزالة أعمده الطابق السادس بكل من العقار ١٣ و١٥، بدوى محرم بك، والتحفط على المعدات المخالفة المستخدمة في البناء 

وفي نطاق حي العجمي وتوجهت وحده التدخل السريع إلى حى العجمي، وتم تسليم مقاول الإزالة الدورين العاشر والتاسع بالعقار الكائن بشارع الزهور بمنطقة أبو يوسف، كما تم إزالة أعمدة الدور الرابع علوى بالعقار الكائن بأحد الشوارع المتفرعة من شارع درويش بمنطقة البيطاش، وإزالة أعمده الدور السابع بالعقار ٣ شارع الاربعين بيانكي.
إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور
إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور
إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور
إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور
إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور
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