إخلاء 13 وحدة سكنية ومحل تجاري مقام على أراضي الدولة غرب الإسكندرية

شن حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة مينا البصل، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإخلاء وحدات سكنية ومحال مملوكة للدولة بالقوة الجبرية، في إطار توجيهات الحكومة بتطبيق القانون واسترداد أراضي وممتلكات الدولة.
شارك في الحملة كل من إدارات المتابعة المدينة وإشغال الطريق والإسكان بحي غرب الإسكندرية، وحكمدار غرب ومأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل.
ومن جانبها، قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إخلاء إداري بالقوة الجبرية لـ 8 وحدات سكنية بواقع "5 وحدات بمنطقة كوم الملح، و3 وحدات بمنطقة كوبري عبد الرحيم".
وأشارت الشافعي، في تصريح لها، إلى أنه جرى أيضا إخلاء واسترداد 5 محال تجارية "باكيات" أسفل كوبري 27، منوهة أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
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وأضافت رئيس حي غرب الإسكندرية، أن الحملة تأتي ضمن توجيهات المحافظ بإنفاذ قوة القانون واستعادة تلك الوحدات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر وحقوق الدولة في أملاكها والحفاظ على المرافق العامة للدولة.