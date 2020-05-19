بيع المشروبات الرمضانية.. حيلة مقاهي الإسكندرية للتغلب على الغلق.. صور



ويقول محمد صابر، عامل بمقهى بذات المنطقة، إنهم لجأوا إلى بيع العصائر، حيث إنها فكرة لا تخالف الحظر والغلق الصادرة من مجلس الوزراء وذلك مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للمكان والأدوات المستخدمة.





وقرر مجلس الوزراء إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".