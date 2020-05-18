60 ألف وجبة شهريا.. رجال أعمال الإسكندرية تدعم متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية الذراع المجتمعي لجمعية رجال أعمال إسكندرية ، بتجهيز 2000 وجبة ساخنة يوميا لصالح 60 ألف مستفيد شهريًا، من عمال اليومية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا بالتعاون مع المحافظة، ومدينة بشاير الخير، ومركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.





ومن جانبه مروان السماك، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أعمال للتنمية، إن الوجبات الجاهزة تمت في توقيت يفتقد الكثير موائد الرحمن التي تقام عادةً في شهر رمضان، ولكن هذا العام هناك ظروف مختلفة، لذلك تم التعامل معها بطريقة مختلفة.





وأضاف السماك، أن مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، ومركز التدريب والتشغيل المهني، شاركوا محافظة الإسكندرية في مبادرة «ادعم عمال اليومية» من خلال تقديم وجبات جاهزة يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، موجهة الشكر للمجتمع السكندري لتعاونه في المبادرة.





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اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، قد أعلن عن طرح مبادرة عاجلة لحشد المجتمع المدنى والحكومى بالمحافظة تحت عنوان "إدعم عمال اليومية" لتقليل الآثار الناتجة عليهم جراء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشى فيروس كورونا المستجد. وكان ا