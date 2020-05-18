تجارب المصل والدواء لفيروس كورونا.. ندوة بمكتبة الإسكندرية



يُلقى المحاضرة الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "اي ام اس" بولاية ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، تحت عنوان "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل ودور الأدوات الثلاث في مصر".





تناقش المحاضرة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية بالإضافة إلى أهم التصورات المطروحة للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول.

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تعقد الندوة عبر الإنترنت، وذلك في إطار حرص مكتبة كما تتعرض المحاضرة للتحاليل المجازة حتى الآن واختلافها وقيمة كل منها في الادارة الميدانية للوباء، وتستعرض الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية.تعقد الندوة عبر الإنترنت، وذلك في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على استمرار تقديم خدماتها الثقافية والعلمية والفنية لقطاعات عريضة من المهتمين في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. ويدير النقاش الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق. كما تشهد الندوة كلمة افتتاحية من السيدة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.تناقش المحاضرة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية بالإضافة إلى أهم التصورات المطروحة للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول. يُلقى المحاضرة الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "اي ام اس" بولاية ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، تحت عنوان "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل ودور الأدوات الثلاث في مصر".

وتركز المحاضرة التي تقام في الثالثة عصرا، على دور تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في مواجهة هذه الجائحة والجوانب البيئية المرتبطة بها وقضايا التنمية المستدامة في ظل هذا الوباء.