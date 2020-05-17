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محافظات

للحد من تفشي الوباء .. فض سوق الأغنام غرب الإسكندرية للمرة الثالثة

الأحد 17/مايو/2020 - 03:24 م
سوق الأغنام
سوق الأغنام
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أحمد عبد العزيز
شنت أحياء الإسكندرية، الأحد، حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 

وقال اللواء محمد عبد الله، رئيس حي ثان العامرية، في تصريح له اليوم، أن كل من وحدة التدخل السريع، ورئيس قطاع مريوط بالحي، وأشغال طريق، قد قام بتنفيذ حملة لمتابعة الأسواق ورفع الإشغالات ومدى الالتزام وفقا لقرار مجلس الوزراء. 

وأضاف "عبد الله"، أن الحملة توجهت إلى قرية بنجر السكر1، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمنع التجمعات والالتزام بتطبيق قرارات الحظر، حيث تم فض ورفع الإشغالات بالسوق وأيضا فض سوق الأغنام بقرية 1 بنجر السكر. 

وأشار رئيس الحي إلى أن تلك هى المرة الثالثة التى يقوم فيها الحى بفض سوق الأغنام العشوائي، إلا أن الآهالى يعاودون إقامته مرة أخرى أسبوعيًا.

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كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة لمدة أسبوعين، منعًا للتجمعات.
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