ضبط 10 أطنان قمح مخصصة للخبز المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، من ضبط 10 أطنان من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء.





وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتجميع كمية كبيرة من الأقماح المدعمة المستوردة بقصد بيعها في السوق السوداء.





عقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة المخزن وضبط داخله 10 أطنان من القمح المخصص لصناعة الخبز البلدى المدعم، والمحظور تداولها بالأسواق.

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قُدرت قيمة الأقماح المضبوطة بمبلغ 38 ألف جنيه، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



