AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بينها 46 كيلو أسماك قرش.. ضبط كميات أغذية فاسدة في حملة تموينية بالإسكندرية

السبت 16/مايو/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة على أسواق اللحوم والخضر والفاكهة ومحلات بيع مستلزمات الحلوانية بنطاق حي أول المنتزه، وسوق شارع القاهرة.


ترأس الحملة محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وبمشاركة كل من سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، ومباحث التموين وحي المنتزه أول، حيث تم المرور والتفتيش.  

وأسفرت الحملات عن ضبط 124 كيلو جراما دهون نتر لحوم بها تغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 كيلو جرام لحم مفروم بدون بيانات ومجهولة المصدر، و5 كيلو جرامات لحوم مجمدة ومحلولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 كيلو جرام كبدة بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و17 كيلو جرام لحم رأس وبتلو وكوارع، و18 كيلو جرام كرشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم خلال الحملة ضبط 46 كيلو جرام سمك قرش محظور صيده، وبيعه وتداوله، بجانب تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل جزارة، وضبط 6 عبوات جلاش، و3 عبوات سمبوسة، بدون بيانات ومجهولة المصدر.

أقرأ المزيد:

كما حررت الحملة محضر عدم وجود رخصة وعدم إعلان عن الأسعار لأحد محلات المفروشات، وضبط 200 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وتم سحب عدد 2 عينة لحم مفروم وسجق للكشف عليها وتحديد مدى صلاحيتها.

وحررت الحملة عدد 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، تحرير محضرين عدم اتباع الاشتراطات الصحية، كما تحرير محضر عدم وجود رخصة لبائع متجول.

وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة المختصة بالإسكندرية لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 141 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في القليوبية

ترشيحاتنا

بعد الوصول لـ 1000 حالة كل 3 أيام.. كيف يمكن للدولة السيطرة على فيروس كورونا؟

شاهد.. ضبط سائق دهس طفلين وأصاب والدتهما وشقيقتهما بطريق القاهرة - السويس

نادي الرجاء البيضاوي يكشف أسباب إقالة كارتيرون

بعد كورونا .. الحشرة القاتلة تصل بريطانيا.. والبقاء فى المنزل طوق النجاة

يحسم الجدل.. محمد فضل الله: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

الثلاثاء المقبل.. صرف رواتب العيد للموظفين بالدولة.. اعرف المواعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

حكاية أكلة.. الفريسكا.. الأصل إيطالي والشهرة اسكندراني