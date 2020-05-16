بينها 46 كيلو أسماك قرش.. ضبط كميات أغذية فاسدة في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، اليوم، حملة مكبرة على أسواق اللحوم والخضر والفاكهة ومحلات بيع مستلزمات الحلوانية بنطاق حي أول المنتزه، وسوق شارع القاهرة.









ترأس الحملة محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وبمشاركة كل من سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، ومباحث التموين وحي المنتزه أول، حيث تم المرور والتفتيش.



وأسفرت الحملات عن ضبط 124 كيلو جراما دهون نتر لحوم بها تغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 كيلو جرام لحم مفروم بدون بيانات ومجهولة المصدر، و5 كيلو جرامات لحوم مجمدة ومحلولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تمكنت الحملة من ضبط 23 كيلو جرام كبدة بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و17 كيلو جرام لحم رأس وبتلو وكوارع، و18 كيلو جرام كرشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





كما تم خلال الحملة ضبط 46 كيلو جرام سمك قرش محظور صيده، وبيعه وتداوله، بجانب تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل جزارة، وضبط 6 عبوات جلاش، و3 عبوات سمبوسة، بدون بيانات ومجهولة المصدر.



أقرأ المزيد:



كما حررت الحملة محضر عدم وجود رخصة وعدم إعلان عن الأسعار لأحد محلات المفروشات، وضبط 200 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وتم سحب عدد 2 عينة لحم مفروم وسجق للكشف عليها وتحديد مدى صلاحيتها.



وحررت الحملة عدد 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، تحرير محضرين عدم اتباع الاشتراطات الصحية، كما تحرير محضر عدم وجود رخصة لبائع متجول.



