ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات عزل العجمي إلى 114 حالة وإحالة 355 إلى أبو قير

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية ، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 114 حالة، بعد خروج حالة جديدة اليوم السبت.





وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، إنه تم السماح بخروج الحالة بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس.





وأشارت "السيد"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى نقل حالات المتعافين بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.





وفي سياق متصل، أعلنت مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية أنه قد تم نقل حالتين جديدتين من المصابين إلى مستشفى عزل أبو قير لاستكمال فترة النقاهه ليصل إجمالي الحالات المحولة إلى 355 حالة.