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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات عزل العجمي إلى 111 حالة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:32 م
المتعافين من كورونا
المتعافين من كورونا
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أحمد عبد العزيز
أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 113 حالة، بعد خروج حالتين جديدتين اليوم الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، إنه تم السماح بخروج الحالتين بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس.

وأشارت "السيد"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى نقل حالات المتعافين بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.

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ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع بمستشفى العزل بالعجمي وأبو قير.

وكان الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى العزل المقام داخل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية، قد أعلن اليوم، استقبال 42 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالمستشفى 127 حالة.
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