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محافظات

بعد إصابتها خلال العمل.. وزيرة الصحة تتصل بمديرة عزل العجمي وترسل لها هدية.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 10:08 م
مدير مستشفي العجمي
مدير مستشفي العجمي
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أحمد عبد العزيز
أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية، للاطمئنان على سلامتها بعد إصابتها بتمزق في أربطة الركبة إثر سقوطها داخل المستشفى نتيجة إجهاد العمل.

وأرسلت وزيرة الصحة هدية إلى الدكتورة ميرفت السيد، عبارة عن علبة شيكولاتة، تقديرا منها لمجهوداتها خلال الشهرين الإخرين حيث رفضت  مغادرة المستشفى حتى بعد إصابتها.

وقالت الدكتور ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمي، خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "الفيس بوك"، أنها تلقت رسالة حب واحتواء، من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة".

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وأضافت: "بدعمك لينا احنا مكملين، رغم كل الصعوبات اللى بتقابلنا، مش قادرة اوصف لحضرتك فرحتى وفرحة فريقى الطبى، لمجرد اهتمامك بينا وخوفك وحنيتك علينا”.

وتابعت ميرفت السيد: "أجمل تقدير، حسيت باتصالك وسؤالك عليا، ووصول أجمل هدية، بمجرد معرفة حضرتك، بإصابتى برجلى، شكرا معالى الوزيرة، كلنا بنحبك قوى، معاكى وبيكى مكملين".
بعد إصابتها خلال العمل.. وزيرة الصحة تتصل بمديرة عزل العجمي وترسل لها هدية.. صور
بعد إصابتها خلال العمل.. وزيرة الصحة تتصل بمديرة عزل العجمي وترسل لها هدية.. صور
بعد إصابتها خلال العمل.. وزيرة الصحة تتصل بمديرة عزل العجمي وترسل لها هدية.. صور
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