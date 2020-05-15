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محافظات

اقتربوا من التعافي.. نقل 12 مصابا بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبوقير

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:39 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، اليوم، نقل 12 من نزلاء المستشفى، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، بعد اقتراب تعافيهم من الفيروس.
وبنقل المصابين الـ12 ارتفع إجمالي عدد المنقولين من مستشفى عزل العجمي إلى عزل المدينة الشبابية بأبو قير إلى 349 حالة.

وكان مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، أعلن أمس، عن تعافي وخروج 265حالة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.

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وخصصت وزارة الصحة المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل لذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة، أو من اقترب شفائهم من مصابي الفيروس بمستشفى العجمي النموذجي.
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