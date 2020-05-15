اقتربوا من التعافي.. نقل 12 مصابا بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبوقير

، اليوم، نقل 12 من نزلاء المستشفى، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، بعد اقتراب تعافيهم من الفيروس.

وبنقل المصابين الـ12 ارتفع إجمالي عدد المنقولين من مستشفى عزل العجمي إلى عزل المدينة الشبابية بأبو قير إلى 349 حالة.





وكان مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، أعلن أمس، عن تعافي وخروج 265حالة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.



