AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي 265 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى عزل أبو قير بالإسكندرية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:56 م
مستشفى عزل أبو قير
مستشفى عزل أبو قير في بالاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا في المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 15 حالة جديدة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.

وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إنه بخروح الحالات العشر يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 265 شخصًا.

ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفيي العزل بالعجمي وأبو قير.

وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.

اقرأ أيضا:
قصة هايدي.. اسكندرانية تحدت البطالة بصناعة وبيع الحلوى
بعد التأكد من سلبية نتائجه..خروج مولود من مستشفى العزل بالإسكندرية..صور

كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى.. تعافي 94 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى أبو قير

لاقتراب تعافيهم من كورونا .. نقل 5 مصابين من العجمي إلى حجر المدينة الشبابية بأبوقير

خروج 5 حالات من مصابي كورونا من مستشفى العزل بأبو قير

تعافي 148 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى أبو قير

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية إلى 87 حالة

تعافي 164 شخصا من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

ترشيحاتنا

دراسة: 33% من مصابي كورونا لم تظهر عليهم الأعراض

في بيان رسمي.. لاريسا اليوناني يكشف السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع عمرو وردة

الاتفاق أولا.. موقف مصري سوداني موحد لمعالجة الخلاف حول سد النهضة

وزير التعليم لـ صدى البلد: خضوعي لفحوصات فيروس كورونا شائعة جديدة هدفها البلبلة

هدية السيسى للمصريين.. هؤلاء يستفيدون من زيادة المعاشات أول يوليو

تداول إجابات فلسفة أولى ثانوي عبر فيس بوك.. ووزير التعليم: الغش عقوبته دخول امتحان الدور الثاني

AdvertisementS

وزيرة الصحة: أعلى نسبة شفاء كورونا في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عامًا

رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي ونتيجتي سلبية

إحالة صاحب مجموعة مدارس شهيرة وآخرين للمحاكمة لاتهامهم بتكدير الأمن

تعايش مع كورونا بضوابط.. حقيقة فرض الحكومة حظرا شاملا

الفيروس يتحور.. ووهان بالكامل ستخضع للفحص الطبي

بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمان

انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة الجمعة المقبل.. تعرف عليها

وزير التعليم لـ«صدى البلد»: الدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. لا تصدقوا الشائعات

هدية السيسى للمصريين.. هؤلاء يستفيدون من زيادة المعاشات أول يوليو

الأهلي ليس طرفا.. كاف يحسم مشاركة الترجي والوداد والزمالك فى مونديال الصين للأندية

للمرة الأولى في أسوان.. ولادة أول طفل بمستشفى العزل لأم مصابة بـ فيروس كورونا

في بيان رسمي.. لاريسا اليوناني يكشف السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع عمرو وردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشياء لا تتوقعها تستنفد وقود سيارتك.. منها الخردوات والمستلزمات الثقيلة

قصة 6 أرقام قياسية حققتها ملكة بريطانيا في موسوعة جينيس خلال فترة حكمها

بعد ترشيحها لجائزة أفضل 100 وجه.. 15 صورة تظهر جمال هنا الزاهد