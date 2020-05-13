تعافي 265 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى عزل أبو قير بالإسكندرية

أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا في المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 15 حالة جديدة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.
وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إنه بخروح الحالات العشر يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 265 شخصًا.
ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفيي العزل بالعجمي وأبو قير.
وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.
وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إنه بخروح الحالات العشر يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 265 شخصًا.
ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفيي العزل بالعجمي وأبو قير.
وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.
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بعد التأكد من سلبية نتائجه..خروج مولود من مستشفى العزل بالإسكندرية..صور
كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.
بعد التأكد من سلبية نتائجه..خروج مولود من مستشفى العزل بالإسكندرية..صور
كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.