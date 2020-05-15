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محافظات

شاهد لحظة أداء صلاة الجنازة على ممرضة توفيت بـ كورونا في مستشفى العجمي

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:40 م
أطباء عزل العجمي
أطباء عزل العجمي يؤدون صلاة الجنازة على ممرضة
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أحمد عبد العزيز
أدى الفريق الطبي والعاملين في مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا، مساء اليوم الجمعة صلاة الجنازة على الممرضة "ص.م.غ"، والتي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بالفيروس.

كانت نقابة التمريض الفرعية بالإسكندرية، أعلنت اليوم، وفاة الممرضة " ص.م.غ" داخل مستشفى العجمي النموذجي، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".


ونعت النقابة في بيان اليوم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الممرضة التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وتعتبر تلك هي الوفاة الثانية بين الأطقم الطبية بالإسكندرية، حيث  أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أمس، وفاة الدكتور ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت إدارة مستشفى العزل بالعجمي، أعلنت اليوم، عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 113 حالة، بعد خروج حالتين جديدتين اليوم الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء.
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