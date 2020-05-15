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محافظات

بينهم أمينا شرطة.. مستشفى عزل سموحة يستقبل 16 حالة كورونا جديدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:34 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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أحمد عبد العزيز
استقبل مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، 16 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينهم أمينا شرطة قادمان من إحدى المحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى العزل بسموحة، أن الحالات الجديدة التي وصلت المستشفى اليوم محولة من مستشفى الحميات ومستشفى صدر دمنهور ومستشفى العلمين بمحافظة مطروح.

وأضاف إبراهيم، في تصريح له، أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بعزل سموحة حاليا بلغ 192 حالة، مشيرا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء. 

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وشهد المستشفى منذ يوم الاثنين الماضي، خروج وتعافي 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج داخلها.
 
ومستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفي العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.
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