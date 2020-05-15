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حوادث

حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:10 م
حبس
حبس
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أحمد عبد العزيز
أمرت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في اتهمات الاتجار في مخدر الهيروين، وحيازة الأسلحة النارية.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص "عاطل"، مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا مخدرات من بينهم حكم بالسجن المؤبد، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة (مخدر الهيروين) متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، وطبنجة، و2 خزينة، و28 طلقة نارية من ذات العيار، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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