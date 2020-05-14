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محافظات

منذ بداية الحصاد.. توريد 102 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

الخميس 14/مايو/2020 - 11:31 م
توريد القمح
توريد القمح
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أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن صوامع المدينة، استقبلت حتى الآن 102 ألف و181 طنا و826 أردب قمح، وذلك بالتزامن مع موسم توريد القمح، الذي بدأ في 15 من الشهر الجاري. 

وأعرب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بتخطى عمليات توريد القمح المحلى للمائة الف طن حتى الأن، وذلك خلال شهر من بداية موسم التوريد.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر إلى لجان استلام القمح برئاسة مديرية التموين من خلال قسم صيانة الحبوب برئاسة محمود عبد المعطى وفريق العمل التابع له، وأشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.

كما توجه بالشكر إلى جميع افراد اللجان من الزراعة، وهيئة سلامة للغذاء، والشركات المسوقة، على قيامهم بمجهودات مضنية من خلال ظروف صعبة ، وغير عادية هذا العام، وحرصهم الشديد على اتباع تعليمات الاحتراز الطبى خلال هذه الفترة.

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ولفت "سعد الله"، إلى إن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد تسلمت القمح بعد فحصه والتأكد من صلاحيته طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن المديرية بالإسكندرية قد استعدت لموسم توريد القمح لعام 2020، بإعداد الصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقًا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.
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