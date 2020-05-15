وفاة ممرضة داخل الحجر الصحى بالإسكندرية متأثرة بإصابتها بكورونا

أعلنت نقابة التمريض الفرعية بالإسكندرية ، اليوم، وفاة الممرضة " ص.م.غ" داخل مستشفى العجمي النموذجي، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد،، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".









ونعت النقابة في بيان لها اليوم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الممرضة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





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وتعتبر تلك هي الوفاة الثانية بين الأطقم الطبية بالإسكندرية ، حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أمس، وفاة الدكتور ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"





وكانت إدارة مستشفى العزل بالعجمي، قد أعلنت اليوم، عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 113 حالة، بعد خروج حالتين جديدتين اليوم الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء.



