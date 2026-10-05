برغم الظروف الإقليمية والدولية.. اللواء هشام الحلبي: الجيش المصري حقق الانتصار في حرب 73

قال اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن التحديات التي كانت موجودة أمام الدولة المصرية والمصريين بالكامل قبل عام 1973 كانت ضخمة، موضحا أن جزءا عزيزا من أرض مصر، وهي سيناء، لم يكن تحت سيطرة الدولة، كما أن السلاح الذي كان في أيدي القوات المسلحة لم يكن يقوم بعملية هجومية بهذا الشكل المحترف الذي قامت به.

وأضاف اللواء هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "أنا شايف إن التحديات اللي كانت موجودة كانت أكبر بكتير جدا من اللي موجود دلوقتي، مع هذا ما انكسرتش إرادة المصريين".

وأوضح أن المجتمع المصري بالكامل، مدنيين وعسكريين، كان يواجه تحديات ضخمة، ومع ذلك “قدرنا كمصريين جيش وشعب إن إحنا نحارب”.

وأشار إلى أن الدولة كلها كانت تحارب، وأن القوات المسلحة لم تكن تقوم بالعمل العسكري بمفردها، وإنما كان الظهير الشعبي قويا جدا لها.

وأكد أن حرب أكتوبر كانت حربا محترفة شهد بها العالم وما زالت تدرس حتى الآن، رغم أن الإمكانيات في ذلك الوقت كانت قليلة، فنقص الإمكانيات كان حافزا للإبداع وليس معوقا للنجاح.