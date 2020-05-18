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حوادث

ضبط 2 طن و120 كجم سكر حجبها تاجر عن الأسواق في الإسكندرية

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مخزنا غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمنطقة أول العامرية، وضبطوا بداخله 2 طن و120 كجم سكر حر، حجبها صاحب المخزن عن البيع انتظارا لرفع سعرها.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين، بقيام صاحب مخزن غير مرخص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بحجب كميات كبيرة من السلع الغذائية عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وضبطت مباحث التموين داخل المخزن المشار إليه 2 طن و120 كجم، "سكر حر"، وألقي القبض على مالكه واعترف بارتكابه الواقعة.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.    

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب في الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
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