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محافظات

اقتربوا من التعافي.. نقل 10 مصابين بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:51 ص
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، نقل 10 من نزلاء المستشفى، والذي يُستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبو قير، بعد اقتراب تعافيهم من الفيروس.

وبنقل المصابين الـ10 ارتفع إجمالي عدد المنقولين من مستشفى عزل العجمي إلى عزل المدينة الشبابية بأبو قير، إلى 367 حالة. 

وكان مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، أعلن في وقت سابق عن تعافي وخروج 265 حالة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.

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وخصّصت وزارة الصحة المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية لتكون مستشفى عزل لذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا، والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة، أو من اقترب شفاؤهم من مصابي الفيروس بمستشفى العجمي النموذجي. 
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