اقتربوا من التعافي.. نقل 10 مصابين بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، نقل 10 من نزلاء المستشفى، والذي يُستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبو قير، بعد اقتراب تعافيهم من الفيروس.





وبنقل المصابين الـ10 ارتفع إجمالي عدد المنقولين من مستشفى عزل العجمي إلى عزل المدينة الشبابية بأبو قير، إلى 367 حالة.





وكان مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، أعلن في وقت سابق عن تعافي وخروج 265 حالة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.





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